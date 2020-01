Benevento, una 57enne trova il portafogli di Filippo Inzaghi con 600 euro dentro e lo restituisce

Notizie calcio Napoli - Non un portafogli qualunque, ma addirittura quello di Pippo Inzaghi, l’allenatore doc del Benevento calcio. Lo ha trovato in via Pietro Nenni, all’uscita del Carrefour, una 57enne di Sant’Angelo a Cupolo.

La donna lo ha aperto ed ha rinvenuto all’interno 600 euro, carte di credito ed il documento di riconoscimento, da cui ha dedotto la appartenenza. Non ha esitato, si è recata dai Carabinieri ed ha consegnato il tutto.

Gli uomini dell’Arma hanno chiamato Inzaghi e gli hanno riconsegnato il portafogli. Super Pippo ha ringraziato personalmente la onesta cittadina.