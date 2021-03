Belgio, Mertens out contro la Bielorussia: l'obiettivo è recuperarlo per la Juventus

Mertens, dopo l’infortunio alla spalla in Repubblica Ceca-Belgio, non giocherà con la Bielorussia: l’obiettivo è la Juve

Minuto 54 di Repubblica Ceca-Belgio, gara valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, Dries Mertens prova a controllare un pallone alto, cade male e la torsione innaturale sulla spalla destra fa pensare subito al peggio. Un punto già infortunato in passato, un dolore che porta l’attaccante del Napoli ad esser subito sostituito da Trossard per non correre rischi.

La situazione, però, fin dalle prime ore dopo la botta rimediata non sembra esser grave, la temuta lussazione si va risolvendo in messaggi rassicuranti inviati al tecnico ed allo staff medico. Questo il motivo per il quale Mertens, anche questa mattina, ha preso parte all’allenamento con la sua Nazionale, senza forzare, ma senza neppure dare forfait.