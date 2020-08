BeIn Sports, Palmeri: "Pazzesco, dopo Cavani il Benfica ha definito anche Everton", attaccante che interessava al Napoli

Ultime calcio - "Pazzesco! Dopo aver chiuso per Cavani il Benfica ha definito anche per Everton Soares ‘Cebolinha’, senza dubbio il miglior giovane brasiliano e capocannoniere della Copa America 2019! 22m€ + 15% sulla rivendita + un’importante commissione. Per me un giocatore da andare matti", scrive su Twitter Tancredi Palmeri, giornalista di BeIns Sports. "Il Napoli, l’Everton e l’Arsenal avevano offerto 20 milioni per Everton Soares, ma il Gremio aveva chiesto prima 30 e poi 45 milioni. La crisi ha fatto tagliare la richiesta, poi il Benfica ha vinto su percentuale di rivendita e commissioni. Ha fatto un affare incredibile".

