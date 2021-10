Basket Napoli, sconfitta in trasferta per la Gevi: ko sul campo della Germani Brescia per 98-88

Sconfitta in trasferta per la Gevi Napoli Basket che perde sul campo della Germani Brescia per 98-88. I migliori realizzatori sono Rich e McDuffie, entrambi autori di 22 punti. In doppia cifra anche Elegar, 13 punti per lui, e Mayo, 10 per il play americano.

Coach Sacripanti schiera il quintetto con Mayo, Rich, Parks, McDuffie ed Elegar. Coach Magro sceglie invece Mitrou Long, Della Valle, Moss, Gabriel e Burns.

Parte fortissimo la squadra di casa che, con Della Valle e Moss, vola sul 15-3 iniziale con gli azzurri che vanno a segno solo con Elegar. La reazione della Gevi è affidata a McDuffie, che segna col fallo, Rich realizza il -3 a 3 minuti dal primo intervallo sul 19-16. Petrucelli segna dall’angolo, Zerini realizza l’ultimo canestro del quarto per il 26-21 dopo 10 minuti.

Grande equilibrio nel secondo quarto. McDuffie segna per gli azzurri, Petrucelli colpisce dalla distanza, risponde Velicka. La formazione bresciana, con Mitrou Long ed ancora Petrucelli riesce ad allungare fino al +7 ma nel finale di periodo, 5-0 di Rich che sigla il 41-39 Germani dopo venti minuti.

Gli azzurri sembrano approcciare meglio nel terzo quarto, la tripla di Rich vale il primo vantaggio, Parks sigla il +4 ma Brescia, trascinata dalla straordinaria prestazione al tiro di Mitrou-Long e Della Valle, riesce in un clamoroso parziale nonostante i tentativi di McDuffie e Velicka. Petrucelli sulla sirena sigla il canestro del 70-59 su cui si va all’ultimo intervallo.

Nel quarto periodo entrambe le squadre riescono a segnare con continuità. Jason Rich è protagonista di una grandissima prestazione balistica, Mayo prova a riavvicinare la Gevi arrivando fino al -7 ma uno scatenato Mitrou-Long, con Petrucelli e Della Valle, riescono a gestire il vantaggio bresciano. Si chiude sul 98-88 in favore della squadra di casa.

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI 98-88 (26-21, 41-39, 70-59)

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/7), Moore 2 (1/5, 0/2), Mitrou-Long 29 (11/15, 1/5), Petrucelli 19 (2/5, 5/5), Della Valle 17 (1/3, 5/6), Eboua, Parrillo, Cobbins 6 (3/5), Djiya ne, Burns 9 (4/6), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 5 (1/2, 1/2). All: Magro

GeVi Napoli: Zerini 2 (1/1), Mc Duffie 22 (5/7, 2/4), Grassi ne, Matera ne, Velicka 9 (1/2, 2/6), Parks 3 (0/3, 1/2), Marini 5 (1/1, 1/3), Mayo 10 (2/3, 2/9), Elegar 13 (4/7), Uglietti 2 (1/2), Lombardi, Rich (/, /), Rich 22 (2/5, 6/7). All: Sacripanti

Arbitri: Paternicò, Bongiorni e Capotorto

Note: Tiri da due: Brescia 24/46 (52%), Napoli 17/32 (53%); Tiri da tre: Brescia 15/29 (52%), Napoli 14/31 (45%); Tiri liberi: Brescia 5/6 (83%), Napoli 12/16 (75%); Rimbalzi: Brescia 33 (RD 20, RO 13), Napoli 33 (RD 21, RO 12)