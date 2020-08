Barcellona, è Todibo il calciatore risultato positivo al Coronavirus: non è stato in contatto con gli altri membri della prima squadra

Ultime notizie calcio. E' Jean Clair Todibo il giocatore del Barcelona risultato positivo al Covid. A riportarlo è Mundo Deportivo che sottolinea come il francese sarà isolato in casa e per ora non inizierà ad allenarsi.

Come riferito dal club questa mattina, è asintomatico e gode di buona salute. Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti ed ha rintracciato tutte le persone che hanno avuto contatti con lui per sottoporle ai test. Il difensore centrale non è stato in contatto con i membri della prima squadra che hanno in programma di recarsi a Lisbona domani