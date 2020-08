Barcellona-Napoli - Il quotidiano spagnolo Marca, pubblica delle immagini nel tunnel del Camp Nou prima dell'ingresso in campo per il secondo tempo di Barcellona e Napoli. Nel video si nota Lionel Messi, capitano dei catalani e nettamente il migliore in campo ieri sera, arringare i suoi compagni prima della ripresa. L'astro argentino urla ai compagni:

"Non facciamo gli idioti, abbiamo due gol di vantaggio".

