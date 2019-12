Barcellona-Napoli, già partita la corsa ai biglietti per l'aereo: costi già quintuplicati

Ultime notizie calcio Napoli - Un istante dopo il sorteggio di Champions League, smaltita l'amarezza per doversela vedere con gli alieni, è partita la corsa ai biglietti aerei per la trasferta che attende il Napoli a Barcellona. Messi e compagnia sono una occasione irripetibile per i tifosi azzurri. Proprio questa richiesta enorme ha fatto lievitare i prezzi dei biglietti per i voli, passando dai 40 € iniziali a circa 250 €, sebbene la gara d'andata capiti in un periodo dell'anno in cui viaggiare risulta essere molto conveniente. A riportare la notizia è il quotidiano "Il Mattino", che aggiunge dettagli relativi al settore ospiti del fantastico Camp Nou:

""E' lo stadio più grande d'Europa, con quasi 100mila posti di capienza, ma il settore ospiti può ospitare poco meno di 5mila spettatori (4.620 i posti destinati ai tifosi ospiti) ed è situato in cima al terzo anello dello stadio, senza alcuna copertura e con servizi ridotti al minimo".