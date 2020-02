Barcellona, brutte notizie per Setien: Jordi Alba va KO e lascia il campo in lacrime, Napoli a rischio [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - All'orizzonte si fa sempre più chiara l'immagine del big match tra il Napoli ed il Barcellona, con i tifosi azzurri che hanno segnato con la penna sul calendario la data del match d'andata che avrà luogo al San Paolo il 25 febbraio. A questa grande partita potrebbe però non partecipare uno dei grandi protagonisti annunciati. Si tratta del terzino sinistro del Barça Jordi Alba. Nel corso della sfida attualmente in corso contro il Getafe, infatti, il giocatore ha lasciato al 22' il terreno di gioco a causa di un problema di natura muscolare. Impossibile fare adesso una diagnosi ma le sensazioni non sono buone dal momento che si teme un lungo stop. Nota che può avere un peso specifico importante nel capire l'entità dell'infortunio: il laterale mancino, accomodatosi in panchina, è esploso in lacrime.