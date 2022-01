Ultime notizie calcio Napoli - Nelle ultime ore di mercato il Barcellona potrebbe piazzare un colpo in difesa in maniera a dir poco sorprendente. A quanto pare, infatti, i catalani sarebbero al lavoro per mettere in piedi uno scambio con il Borussia Dortmund: Sergino Dest lascerebbe la Catalogna per approdare in giallonero, mentre Thomas Meunier farebbe il percorso inverso. Per entrambi si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.