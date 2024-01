Arriva un altro infortunio in casa Barcellona. Come comunicato dal club spagnolo attraverso il proprio sito ufficiale, nel corso dell’allenamento mattutino João Félix ha rimediato una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra.

Joao Felix

Infortunio per Joao Felix

L’attaccante portoghese è in dubbio per la doppia sfida al Napoli in Champions League.

