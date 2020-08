Barcellona, cresce l'incubo per l'addio di Messi: l'argentino non si presenta alle visite mediche del club

Ultime notizie calcio. L'addio di Leo Messi al Barcellona diventa ogni giorno sempre più probabile. Sul talento argentino si sono fiondati i club più ricchi del mondo, nel tentativo di allettarlo: al momento in pole position c'è il Manchester City degli amici Guardiola ed Aguero, mentre subito dietro troviamo PSG, Inter, United, Juventus e così via. Intanto la Pulce ha compiuto un altro gesto che ha mandato nel panico l'ambiente blaugrana: come riportato da Marca, il fuoriclasse di Rosario non si è presentato questa mattina alle visite mediche con il Barcellona. Messi era l'unico assente del gruppo, che comprendeva anche i futuri epurati come Vidal e Suarez: un indizio non da poco sullo stato d'animo e la volontà dell'argentino.