Barcellona a lavoro per riaprire subito il Camp Nou ed evitare le gare a porte chiuse: i dettagli

Ultime notizie calcio. Il Barcellona, avversario del Napoli in Champions League, è tornato a lavoro in vista della ripartenza della Liga: come riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana sta provando con forza a riaprire in anticipo una fetta del Camp Nou in vista delle 5 partite restanti in questa stagione.

L'idea della Liga è quella di elaborare un protocollo che permetta l’accesso per la prossima stagione al 30% del pubblico potenziale degli stadi, per poi arrivare al 50% a novembre e al 100% a gennaio 2021. In tal senso il Barcellona sta pensando di aprire un sito web in cui solo gli abbonati potranno dichiarare la propria volontà di assistere ad una delle 5 partite in programma. I posti sarebbero ovviamente limitati ma essendo un impianto molto capiente, si potrebbero rispettare le distanze di sicurezza ed avere lo stesso una buona cornice di pubblico. Tuttavia, qualora si raggiungesse il limite massimo di richieste, si procederebbe con un sorteggio.