Barca-Napoli, con un tifoso speciale: Maradona pronto a tifare per gli azzurri da La Plata

Ultime calcio Napoli - Come il 25 febbraio, la notte della gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona al San Paolo, Maradona tiferà per gli azzurri e non per Messi.

Maradona

Magari nella sua casa in Argentina a La Plata, dove si è trasferito da quando allena il Gimnasia, indosserà la maglia del Napoli come ha fatto il 17 giugno in occasione della finale di Coppa Italia vinta contro la Juve. Maradona ha vissuto un momento critico sotto l'aspetto fisico durante il lockdown, ma grazie alle cure mediche le sue condizioni sono migliorate: ha perso 12 kg, riprendendo ad allenarsi e abolendo del tutto l'alcol. Lo riporta Il Mattino.