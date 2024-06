Colazione a Roma e l'invito in barca a fine giugno: come De Laurentiis e Conte hanno vissuto le scorse ore

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta le scorse ore, vissute da De Laurentiis e Conte:

Il patron se lo è goduto per quasi 24 ore, lo ha esposto al pubblico all'ora di cena, portandolo a spasso per le vie del Quirinale: colazione assieme, un breve pranzo, due vertici sul mercato, le presentazioni di rito ai vari dirigenti accorsi a Palazzo Bonaparte, a Roma. Antonio Conte, in Italia non avrà eguali. De Laurentiis ha deciso di volersi consegnare nelle mani del leccese, di volersi fidare di lui a occhi chiusi, di volergli concedere la possibilità di lavorare secondo i suoi principi. E dovrà metterlo nelle condizioni tecniche di poterlo fare. E non può essere che così: se De Laurentiis ingaggia un manager del calibro di Conte, se per portarlo a casa mette sul tavolo dieci milioni di euro a stagione per tre anni, fa una scelta totale. Una scelta di calcio e di vita. Lo ha già invitato in barca a fine giugno. Scene già viste anche con altri "marziani" come Rafone e Carletto. Ma "Special Conte" merita un trattamento da star".