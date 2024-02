Azioni da gol, Inter e Milan dominano: vetta lontana per il Napoli, la posizione

L'ultimo derby d'Italia ha sottolineato quanto l'Inter abbia raggiunto una maturità tale da gestire le pressioni di chi sta al comando e dichiaratamente vuole restarci, dimostrandosi solida. Una mole di lavoro che la squadra di Inzaghi ha convertito in rete per 51 volte in 22 gare giocate nel campionato di Serie A.

L'INter è la squadra che produce più azioni da gol

Il Milan, apparentemente dietro in qualsiasi aspetto, come riporta transfermarkt, ha prodotto solo un'azione da gol in meno in stagione sopra pure al Real Madrid, alla Juventus e al Napoli campione d'Italia (solo 33° posto nelle top5 leghe con 52 GCA, come vengono gergalmente chiamate).