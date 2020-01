Auriemma: "Chi non vuole rinnovare vada via! A Napoli servono giocatori con la fame. E' finito un ciclo e serve una rivoluzione" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista di TuttoSport Raffaele Auriemma, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il suo canale YouTube:

"Questo movimento del Napoli sul mercato mi fa venire in mente 2 considerazione:

1 - Allora non è vero che non si può fare mercato a gennaio e che non ci sono giocatori da prendere che fanno al caso del Napoli. E' una storia che ci hanno fatto credere ma che non corrisponde alla realtà.

2 - Il Napoli da giugno in poi sarà finalmente rivoluzionato. Il ciclo del Napoli è finito 2 anni fa e la dirigenza avrebbe dovuto accorgersene molto prima.

Leggo dall'Inghilterra che il Manchester United avrebbe offerto 60 mln di sterline per Milik.

Io vorrei che i giocatori forti restassero sempre, ma alla luce di quello che sta succedendo dopo l'addio di Sarri con De Laurentiis che si è ostinato a trattenere giocatori che volevano andare via come Allan al PSG un anno fa o gli stessi Callejon e Mertens. Se Milik non vuole firmare il rinnovo va venduto. Lo stesso vale con Zielinski e Fabian Ruiz se non vogliono rinnovare. Se anche Koulibaly è stato promesso a qualcuno, per carità, vendiamolo.

Rendiamoci conto che il Napoli, purtroppo, non ha le risorse di Juve, Inter, Milan e tra poco la Roma. Il Napoli ha un solo proprietario che da 10 anni sta facendo benissimo. Questo è il Napoli e può prendere solo elementi di prospettiva come Amrabat, Rrahmani, Kumbulla che sono tutti giocatori che mi piacciono come Lobotka. Demme è un po' più grande e va per i 29, ma il presupposto è che a Napoli deve venire gente che ha fame e voglia di vincere.

Se ci sono giocatori che hanno il muso lungo perchè vogliono andare al Real Madrid, al Barcellona o in Premier League, perchè li teniamo? Birogna ringraziarli per quello che hanno dato e venderli. Ci sono troppi giocatori che stanno al Napoli contro voglia, e se così fosse, sanno dove sta la porta. Se pensano di trovarsi altrove meglio che qui, salutiamoli, per poi portare a Napoli chi ci vuole venire".