Notizie Napoli - ??Leonardo Spinazzola è stato tra i protagonisti della vittoria del Napoli contro il Torino di ieri sera per 2-0. L'esterno azzurro oggi ad ora di pranzo era sul lungomare di Napoli ed è stato avvicinato da un tiktoker partenopeo che ha scherzato sul cross per Philip Billing con il danese che ha beccato la traversa e sulla corsa allo Scudetto. Clicca su play per guardare il video: