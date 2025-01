Atalanta-Napoli, ultras contro il divieto di trasferta: nuovo coro e volantino di protesta | VIDEO

Volantino a firma di Curva A e Curva B in vista della gara di domani tra Atalanta e Napoli che non potrà avere il sostegno dei residenti in Campania. "Causa appartenenza chiedo cambio di residenza" recita il volantino delle due Curve.

Atalanta-Napoli, nuovo coro per la trasferta vietata! Gli ultras del Napoli a Capodichino per attendere la squadra non potranno raggiungerli a Bergamo per il match di Serie A, a causa delle restrizioni imposte ai tifosi residenti in Campania. Gli ultras Napoli cantano ironicamente "Cambiamo la residenza!" ed espongono un volantino di protesta.