Atalanta, nuovo infortunio per Zapata! Rischia quattro mesi di stop

Ultime notizie calcio Napoli - Tornato dopo un lungo stop, è durato solo 13 minuti il rientro in campo per Duvan Zapata, che contro il Cagliari ha dovuto di nuovo alzare bandiera bianca per un problema di natura muscolare. Nella giornata di domani il bomber si sottoporrà ad altri esami e ad una risonanza magnetica. Le sensazioni, però, sono tutt'altro che positive.

Atalanta, lungo stop per Zapata?

Si teme una lesione al tendine e, se questa diagnosi dovesse essere confermata, allora si andrebbe incontro ad uno stop molto lungo (si parla addirittura di quattro mesi) che costringerebbe l'Atalanta a guardarsi seriamente attorno per cercare nel mercato degli svincolati un possibile sostituto.