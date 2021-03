Covid Italia - AstraZeneca efficace al 76%: è questo quanto si evince da un'analisi della stessa azienda e consegnata alla Data Safety Monitoring Board. La cifra è relativa nell'arresto della malattia sintomatica, mentre sarebbe del 100% per quanto riguarda il prevenire di un'infezione grave. I dati sono "in linea con l'analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65", si legge in una nota ufficiale.