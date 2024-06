Assocalciatori, presentato ricorso contro la FIFA: il motivo

Notizie Napoli calcio. Con un comunicato diramato sul sito ufficiale, l'Associazione Italiana Calciatori, ha fatto un ricorso contro la FIFA sul calendario delle partite internazionali.

Questo il testo:

"Il 13 giugno 2024, in un ricorso legale coordinato da FIFPRO Europe, il sindacato dei calciatori inglesi, PFA, e il sindacato dei calciatori francesi, UNFP, hanno avviato un'azione legale contro la FIFA, contestando la legittimità delle decisioni della FIFA di fissare unilateralmente il calendario delle partite internazionali e, in particolare, la decisione di creare e programmare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

I sindacati dei calciatori ritengono che questa decisione violi i diritti dei calciatori e dei loro sindacati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal diritto della concorrenza dell'UE.

I calciatori e i loro sindacati hanno costantemente evidenziato che l'attuale calendario calcistico è sovraccarico e impraticabile. Il sindacato dei calciatori italiani, AIC, ha deciso di unirsi a questo ricorso legale contro la FIFA presso il tribunale del commercio di Bruxelles.

Infatti, i membri dell'AIC, che giocano nei club italiani, affrontano la stessa realtà impraticabile dei loro colleghi francesi e inglesi: questa problematica è, per sua natura, paneuropea e persino globale.

Nel procedimento presso il tribunale del commercio di Bruxelles, in qualità di ricorrenti originali, l'AIC chiede al giudice belga di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con 4 quesiti per una pronuncia pregiudiziale".