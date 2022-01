Assemblea di Lega Serie A, capienza degli stadi abbassata a 5.000 spettatori per due turni

Ultime notizie calcio Napoli - Non sembra destinato ad allentare la sua morsa sulla società il Coronavirus ed è per questo motivo che le istituzioni tutte stanno cercando di correre ai ripari con delle restrizioni. Per questo motivo nel primo pomeriggio di oggi si è riunita l'Assemblea di Lega Serie A in via del tutto straordinaria per discutere della riduzione della capienza degli stadi.

Assemblea di Lega, ridotta la capienza degli stadi

La decisione finale dell'Assemblea è stata quella di ridurre la capienza degli stadi a 5.000 spettatori ed il provvedimento in questione entrerà in vigore nei turni valevoli per la 22ª e la 23ª giornata di Serie A, vale a dire nei weekend dal 15 al 17 gennaio e dal 21 al 23 gennaio. A riferire la notizia è l'AGI.