As - Jordi Alba salterà le sfide con il Napoli e il Real Madrid

Ultime calcio Napoli - Jordi Alba ha lasciato il campo visibilmente con le lacrime agli occhi. E' stato il giocatore stesso a chiedere alla panchina di essere cambiato. I successivi test hanno confermato le prime impressioni negative. Jordi Alba ha un problema all'adduttore della gamba destra. Il club non ha voluto dare alcun indizio sull'infortunio del giocatore, inviando solo un comunicato che conferma l'infortunio del giocatore, non lasciando capire i tempi di recupero. As fa sapere che salterà le sfide con il Napoli e con il Real Madrid.