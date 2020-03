AS - Barcellona, altra bomba nello spogliatoio: duro attacco del vice di Setien ad alcuni calciatori

Ultime notizie calcio Napoli - La situazione in casa Barcellona, dopo il brutto pareggio di Napoli e la sconfitta nel Clasico per 2-0 contro il Real Madrid, torna ad essere incandescente. Stavolta finisce al centro del mirino il vice di Quique Setien, vale a dire Eder Sarabia, reo, secondo il programma "Vamos" di aver rivolto alla squadra alcune gravi offese durante la gara persa a Madrid dopo un lancio lungo di Piquè: "Una m***da, una m***a, questa è una m***a. I maledetti passaggi lunghi di m***a". Ha fatto possibilmente ancora più scalpore quanto detto al terzino Nelson Semedo: "Non fa niente di ciò che dovrebbe. Inizia a tirare, quando dovrebbe giocare il pallone". Attacchi più o meno simili sono stati indirizzati anche ad Arthur ed a de Jong, con la situazione che non è per niente piaciuta alla squadra.

