Antonio Conte domani incontra i detenuti di Poggioreale: il programma

Costruire un ponte tra cultura, rieducazione e inclusione sociale: è questa la missione di “Pensieri di Libertà”, il ciclo di incontri in programma dal 9 aprile al 15 luglio 2026 presso la Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale.

Il prossimo appuntamento, previsto per mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 15:00, vedrà la partecipazione straordinaria di Antonio Conte, allenatore della S.S.C. Napoli. Il tecnico interverrà sul tema: “La conoscenza e lo sport come strumenti di promozione sociale e civile”.

Conte incontra i detenuti di Poggioreale

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività di Terza Missione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, è organizzata in stretta sinergia con la Direzione dell’istituto penitenziario.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della Dott.ssa Giulia Russo, Direttrice della Casa Circondariale, e del Prof. Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. L’introduzione scientifica sarà affidata al Prof. Giuliano Balbi, Ordinario di Diritto penale presso l’Ateneo Vanvitelli e responsabile scientifico dell’intero ciclo di seminari.

"Il ciclo di seminari - come sottolinea il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Unicampania, Raffaele Picaro - nasce con l'obiettivo di offrire ai detenuti uno spazio strutturato di dialogo e approfondimento, in cui la conoscenza non resta un elemento astratto ma diventa strumento reale di crescita personale e sociale. Attraverso il coinvolgimento diretto di docenti e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, ogni incontro è costruito come un momento di scambio su temi che attraversano ambiti differenti, dall'arte alla scienza, dalla filosofia allo sport, con l'intento di restituire alla formazione un ruolo attivo nel percorso di rieducazione".

Progetto Pensieri di Libertà, Conte incontra i detenuti di Poggioreale

Il progetto si articola in cinque incontri, ciascuno dedicato a un tema specifico, pensati per offrire un percorso progressivo e coerente nel tempo, capace di accompagnare i partecipanti lungo una riflessione più ampia sul rapporto tra individuo, società e responsabilità.

L'intervento di Antonio Conte rappresenta uno dei momenti centrali di questo calendario, con un focus sul valore dello sport come strumento di promozione sociale e civile, capace di incidere sui percorsi individuali anche in contesti complessi.

“Pensieri di Libertà” si articola in cinque seminari tematici volti a offrire alla popolazione detenuta un’occasione di confronto con relatori, esperti e studenti su ambiti che spaziano dall’arte alla scienza, dalla filosofia allo sport. Il progetto intende dimostrare come il carcere possa evolversi da luogo di mera espiazione a spazio di rinascita e consapevolezza. Grazie all’impegno congiunto tra Unicampania e il D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), l’educazione si fa motore di libertà e riscatto civile.