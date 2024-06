Ansa - Fonti del Napoli confermano, Conte firmerà il contratto a Roma: ecco quando

Calciomercato Napoli. La firma del contratto di Antonio Conte con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avverrà nei prossimi giorni a Roma. Lo apprende l'ANSA da fonti del Napoli. Il nuovo allenatore del club azzurro andrà quindi nella capitale per firmare il nuovo contratto, che dovrebbe essere fino al 2027.

Conte-Napoli, dettagli firma e annuncio

Conte verrà poi presentato nei giorni successivi, ma non è stata ancora decisa la location, prima di cominciare a lavorare in campo con la squadra dall'11 luglio a Dimaro, in provincia di Trento.

Conte in questi giorni è però già in contatto con il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna per definire le operazioni di mercato. L'allenatore dopo la firma sarà anche a Napoli a visitare il campo di allenamento a Castel Volturno, dove è già stato negli anni scorsi quando era allenatore della nazionale italiana e andò alla seduta del Napoli, che all'epoca era guidato dal tecnico Rafa Benitez.