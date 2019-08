UFFICIALE - Milik salta la Fiorentina! Ancelotti: "Sente ancora fastidio, contiamo di averlo per la Juve. Vogliamo che resti tanti anni"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Ha provato stamattina, sente ancora fastidio e preferiamo lasciarlo a Napoli per essere disponibile in Juventus-Napoli. Il resto è in buona condizione, vogliamo essere consapevoli di essere capaci di lottare per vincere. Non so se sente pressione, da tempo la società sta cercando di rinnovargli il contratto: significa una sola cosa, siamo tutti molto interessati al fatto che possa restare molto tempo a Napoli. Per noi è importantissimo per il presente e soprattutto per il futuro. E' un attaccante giovane, la cosa curiosa è che se giocasse altrove tutti direbbero che al Napoli servirebbe Milik. Vogliamo tenerlo tanti anni".