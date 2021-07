Il Napoli torna a Castel Volturno, ma Ghoulam si allena ancora da solo

Notizie Napoli calcio. La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della seduta odierna di allenamento, al centro tecnico "Konami" di Castel Volturno. La squadra è reduce dal ritiro pre-campionato di Dimaro e adesso sfiderà il Bayern Monaco in amichevole. Ad agosto è prevista la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo. Notizie anche su Ghoulam, che non è partito per Dimaro e si sta allenando ancora da solo a Napoli.

Allenamento Napoli

Ecco il comunicato della SSC Napoli.

Dopo il ritiro a Dimaro Folgarida e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso la preparazione all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (ore 16.30). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente serie di partitine a metà campo e lavoro aerobico. Chiusura con seduta tecnico tattica. Domani doppia seduta.

Napoli allenamento

Ghoulam condizioni

Le novità sulle condizioni di Faouzi Ghoulam.