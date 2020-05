Ultime notizie calcio Napoli - La SSC Napoli continua con i propri allenamenti facoltativi ed individuali nel centro sportivo di Castel Volturno e pochi minuti fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni momenti di questa seduta. Vari i calciatori immortalati mentre eseguivano alcuni esercizi, da Malcuit a Ghoulam passando per Mertens, Di Lorenzo, Younes, Koulibaly e Llorente.

