Allegri riflette sulle scelte di formazione, l'idea della difesa a tre non è del tutto tramontata
Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri riflette sulle scelte di formazione in vista del match di sabato contro il Frosinone: come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea della difesa a tre "non è del tutto tramontata anche se gli infortuni di Olivera e Favasuli hanno condizionato i suoi piani. Ma le gare all'orizzonte sono tante, nove in meno di un mese, dunque ci sarà tempo e ci saranno occasioni, nel caso, per ridisegnare il Napoli".
Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match contro il Frosinone, sabato alle 20:45 allo stadio Maradona. Il gruppo ieri è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta.
- Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo.
- Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
- Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.