Allarme Coronavirus, CorrSera - Voto unanime delle 17 Federazioni allo stop, Lega calcio si adegua ma avrebbe voluto giocare: ha due timori forti

Ultime notizie calcio Napoli - La notizia era nell'aria e ieri sera Conte ha annunciato il provvedimento che un po' tutti si aspettavano: stop alle attività sportive, calcio compreso, fino al 3 aprile. La FIGC già da qualche giorno aveva in mente di sospendere la Serie A per evitare il rischio di contagio da Coronavirus. Il presidente Gabriele Gravina ha convocato per le 14 di oggi un Consiglio federale straordinario. Malagò ha riunito tutti i presidenti di Federazione, via telefono, ed il voto di sospensione è stato unanime, con 17 voti su 17. La Lega calcio prende atto di questo provvedimento e si adegua, con la posizione iniziale che era però ben diversa: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe voluto andare avanti a porte chiuse. Due i timori principali: le cause milionarie da parte delle tv di tutto il mondo a cui sono stati ceduti i diritti del campionato e il timore forte di non riuscire a portare in fondo questa tormentata stagione.

CONI Malagò Coronavirus