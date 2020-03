Allarme Coronavirus, clamoroso in Francia: migliaia di tifosi ammassati aspettano il pullman del PSG [VIDEO]

Ultime notizie calcio - A dir poco incredibile e paradossale quanto avvenuto pochi minuti a Parigi, all'esterno del Parco dei Principi dove a breve andrà di scena il testa a testa tra il Paris Saint Germain ed il Borussia Dortmund, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Migliaia di tifosi del club parigino, infatti, si sono ammassati all'esterno dell'impiato in attesa del pullman che trasportava la squadra di Tuchel. Scelta folle se si considera quello che è l'altissimo tasso di contagio del Coronavirus che sta mettendo in ginocchia l'intera Europa.

Le passage du bus des joueurs du @PSG_inside à travers le cortège organisé par le @Co_Ultras_Paris #PSGBVB pic.twitter.com/T2seYWbsN9 — INFOSPORT+ (@infosportplus) March 11, 2020