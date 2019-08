Alla scoperta del Genk: l'ex club di Koulibaly si affida a Samatta. Un 4-2-3-1 e tanta corsa per i bianco-blu

Ultime Napoli – Sorteggiati i gironi di Champions League, il Napoli ha pescato dall'urna il Genk. Analizziamo nel dettaglio questo club.

Il Koninklijke Racing Club Genk, noto come Racing Genk o Genk, è una società calcistica belga con sede nella città di Genk. Gioca nella Pro League dalla stagione 1996-1997 e nasce dalla fusione tra il Waterschei Thor e il K.F.C. Winterslag, dal 1988. Il K.F.C. Winterslag viene fondato nel 1923, nella zona di Winterslag. La prima partecipazione del club alla massima divisione belga è nella stagione 1974-1975. I colori sociali sono il blu e il bianco.

Nel 1998 il Genk conquista il suo primo trofeo, la Coppa del Belgio, ottenuto battendo in finale il Club Brugge per 4-0. I belgi partecipano così alla Coppa delle Coppe 1998-1999, ma vengono eliminati agli ottavi dal Maiorca. Vince il secondo campionato nella stagione 2001-2002 e partecipa nuovamente alla Champions League. Nella stagione 2012-2013, l'ex squadra di Kalidou Koulibaly, partecipa all'Europa League, dove viene eliminato ai sedicesimi dallo Stoccarda. Lo scorso anno prende parte alle qualificazioni di UEFA Europa League 2018-2019, dove elimina al 2º turno i lussemburghesi del Fola Esch, al 3º turno i polacchi del Lech Poznan e poi i danesi del Brøndby. Vengono così inseriti nel girone I con BeÅiktaÅ, Sarpsborg e Malmö FF, gruppo chiuso al primo posto con 11 punti. Poi la corsa si fermerà nei turni eliminatori.

Partiti Leonard Trossard, al Brighton per 20mln, e Artem Malinovskyi, andato all'Atalanta, oltre ad Aido al Celta Vigo. Ma non sono mancati investimenti per Bongonda dallo Zulte per 7mln, Onuachu dal Midtjylland per 6mln, Hrosovsky dal Viktoria Plzen per 6mln, più Ianis Hagi per 4mln. Infine Cuesta, Nygren ed Odey.

Il club belga ha cambiato quest’anno il suo tecnico passando da Philippe Clement a Felice Mazzù. 4-2-3-1 è il modulo con il quale il Genk scende in campo con variazioni che possono portare anche ad un 4-3-3. Punta di diamante è Samatta, attaccante, in estate anche al centro di molte trattative di mercato. Ha messo a segno fin qui cinque reti in Pro League. Il tecnico si affida a Coucke in porta, difesa a 4 con la coppia centrale formata da Lucumi e Dewaest, Norre sul lato destro e Uronen a sinistra. Centrocampo formato da Berge e Heynen con Paintsil, Piotrowski e Ito.

La formazione tipo del Genk

FORMAZIONE GENK (4-5-1) - Coucke, Norre, Lucumi, Dewaest, Uronen, Berge, Heynen, Paintsil, Piotrowski, Ito, Samatta.

