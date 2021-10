Napoli Calcio - Ufficializzate le formazioni di Albania-Polonia, match in programma alle 20.45 valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nei polacchi, titolare è il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski che sfiderà l'ex compagno di squadra Elseid Hysaj, in campo per la nazionale albanese.