Albania-Inghilterra rischia di non disputarsi. A lanciare l'allarme è la FSHF, ovvero la federcalcio albanese, che in un comunicato rende noto come sia arrivata una lettera dalla polizia di Tirana non garantirà le misure di sicurezza prima, durante e dopo la gara. Nonostante i solleciti della federazione, non c'è stata alcuna risposta da parte delle forze dell'ordine e lo spettro dell'annullamento è dietro l'angolo.