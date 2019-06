Al via il bando per 35 postazioni di ristoro e vendita gadget nei pressi del San Paolo

Da oggi è disponibile, sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, il bando di selezione pubblica per l'assegnazione di concessioni decennali per 35 posteggi su suolo pubblico, collocati in aree antistanti e limitrofe lo Stadio San Paolo. I 35 posteggi disponibili sono suddivisi in 19 postazioni per furgoni/ristoro mobili aventi una superficie totale di 18 mq e 16 panchetti mobili per vendita di gadget aventi una superficie totale di 4 mq. Gli operatori selezionati potranno svolgere attività di vendita di prodotti alimentari pronti per la consumazione o vendita di gadget, esclusivamente in concomitanza agli eventi in essere nello stadio San Paolo e per ogni operatore commerciale è ammessa la possibilità di ottenere in concessione un solo posteggio.

La domanda di partecipazione deve essere redatta su carta legale utilizzando il modello allegato al Bando e inviata al Comune di Napoli entro le ore 24 del giorno 1 luglio 2019, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo mercati pec.comune. napoli.it. «Si tratta di un'operazione senza precedenti nella nostra città» afferma il vicesindaco con delega al Commercio Enrico Panini. «Con essa, il Servizio Mercati del Comune di Napoli ha fatto definitivamente ordine sulla questione annosa dell'assegnazione dei posteggi per gli operatori ambulanti in occasione delle partire di calcio e degli altri eventi sportivi e non allo Stadio San Paolo. Termina, così, il regime transitorio che dura da oltre 20 anni con l'introduzione di regole certe e trasparenti e concessioni di durata pluriennale. Il provvedimento è il frutto di un lavoro congiunto portato avanti con la Polizia Locale e la Polizia di Stato - Commissariato San Paolo che ringrazio particolarmente per l'attenta collaborazione».