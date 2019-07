Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha confermato oggi i responsabili degli organi tecnici: confermato Trentalange come responsabile del settore tecnico, Nicola Rizzoli come designatore di Can A con Gava e Stefani insieme a Danilo Giannoccaro. In Can B, invece, confermati Morganti, Brighi e Di Fiore.