Addio Zielinski, lo sfottò della squadra per il passaggio all'Inter e la lettera da brividi | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - «Abbiamo fatto la storia». Piotr Zielinski saluta così i suoi compagni, nella festa all'Ammot. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Alla festa dell'Ammot Café c'erano tutti: parenti presenti in città, amici napoletani e polacchi, soprattutto compagni di squadra: eccetto Luciano Spalletti, Aurelio de Laurentiis e Cristiano Giuntoli - per ovvi motivi - era presente l'intero Napoli dello scudetto, dal primo dei calciatori all'ultimo membro dello staff. «Ti auguriamo il meglio. Tranne che in due partite», hanno scherzato i compagni di squadra. Presente anche chi è andato via da Napoli come Elmas, che a gennaio si era trasferito a Lipsia".

Questa la lettera con la quale Piotr Zielinski ha salutato i compagni:

"Napoli, vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Siete persone straordinarie, ho imparato a conoscervi, ad amarvi e a rispettarvi. Mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha mai offeso dopo la mia decisione di cambiare squadra. I successi che ho ottenuto col nostro club rispecchiano i miei sogni», ha scritto in una lunga lettera Zielinski per salutare e ringraziare davvero tutti. «Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto. Grazie a voi ho raggiunto tutto ciò che potevo desiderare nel nostro club, abbiamo vissuto emozioni indimenticabili. Siete i migliori tifosi che potessi desiderare. Mi avete mostrato quanto possa essere bello il mondo del calcio. Qui sono diventato un uomo, un leader, un padre per mio figlio. Insieme a mia moglie siamo grati per tutto ciò che ci è capitato qui. Le vostre ospitalità e apertura sono state qualcosa da cui tutti possiamo imparare. Grazie, siete i miei amici".