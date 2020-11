"Che onore, che privilegio averti vissuto,mi batte il corazon, Addio Diego buon viaggio, Napoli ti amerà sempre, resterai sempre il più grande di tutti i tempi, come campione e come uomo, grazie di tutto,non ti dimenticheremo mai, Napoli piange il suo figlio e il suo Re". Questo il ricordo commosso di Gennaro Montuori alias Palummella, storico leader della curva B e intimo amico di Diego Armando Maradona nei suoi trascorsi in città .