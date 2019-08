Abbonamenti Napoli 2019-20 a rate, la Banca di Credito Cooperativo lancia i finanziamenti per i tifosi: i dettagli

La Ssc Napoli ha venduto finora 9mila abbonamenti, una cifra modesta considerando l’obiettivo iniziale della società (quota 40mila). La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo, è pronta a sostenere i tifosi («Con requisiti di bancabilità») nell’operazione di acquisto della tessera per la stagione calcistica 2019-2020. «Insieme si vince»,

Attraverso Facebook l'istituto di credito ha diramato un comunicato in cui ufficializza l'intento del suo presidente

Il Napoli è parte integrante del cuore del più grande popolo esistente al mondo: quello dei napoletani. Noi a differenza delle altre comunità siamo un popolo, con una ns lingua, una ns identità, una ns storia. Che resterà per sempre al mondo. Altri si estingueranno noi no . Ci saremo sempre. Però ora i napoletani vogliono vincere. Anche nel calcio. Perché abbiamo vinto sempre in tutti i campi (imprenditoriale, scientifico, professionale, bancario etc etc). Ora però ci attendiamo di vincere il campionato italiano. Speriamo in un grande acquisto anche se Milik quest'anno farà 30 gol. Noi vogliamo solo persone felici di venire a Napoli. E non coloro che la utilizzano. Per business. Napoli è cuore. Napoli è vita. Vinceremo con il sostegno del pubblico napoletano. La Bcc di Napoli la banca di Napoli per Napoli è pronta a finanziare ai singoli tifosi (che hanno i requisiti di bancabilità) l'acquisto degli abbonamenti. Insieme si vince. Sempre con Napoli nel cuore.