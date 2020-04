Ultime calcio Napoli - Una sola stagione passata in Italia, quella 1996-1997 al Napoli, ma è rimasto nella testa di tutti. Beto, che oggi torna nelle cronache per una tragedia che lo ha coinvolto. Suo figlio, Joubert Martins Filho, 23 anni, è morto assassinato a Piedade, nella zona nord di Rio de Janeiro. A raccontarlo è lo stesso Beto in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il tutto è accaduto nella notte di giovedì e la polizia sta indagando sulle cause del fatto.