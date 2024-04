5 o 6 in Champions, ma le italiane in Europa il prossimo anno possono essere 10

Finalmente ci siamo. L'Italia, con i risultati di ieri sera di Roma, Atalanta e Fiorentina, avrà 5 squadre in Champions League nella prossima stagione. Una cavalcata che il nostro paese ha vissuto sempre ai vertici del ranking UEFA e che permetterà a 5 squadre, forse 6, di giocare la massima competizione europea. Ma andiamo per gradi.

Questo il ranking UEFA aggiornato, con i primi due posti che regalano il posto in più in Champions:

ITALIA 19.428 (3 squadre rimaste sulle 7 di partenza)

GERMANIA 17.928 (3 su 7)

INGHILTERRA 17.375 (1 su 8)

FRANCIA 16.083 (2 su 6)

SPAGNA 15.312 (1 su 8)

BELGIO 14.200 (1 su 5)

REPUBBLICA CECA 13.500 (0 su 4)

TURCHIA 11.500 (0 su 4)

PORTOGALLO 11.000 (0 su 6)

OLANDA 10.000 (0 su 5)

Al momento, dunque, la situazione dei piazzamenti europei in Serie A è la seguente:

Inter 83 (Champions League)

Milan 69 (Champions League)

Juventus 63 (Champions League)

Bologna 59 (Champions League)

Roma (-1) 55 (Champions League)

Atalanta (-1) 51 (Europa League)

Napoli 49 (Europa League)

Lazio 49 (playoff Conference League)

I casi per vedere 6 italiane in Champions League:



- Il successo in Europa League regala l'accesso diretto alla Champions. Per questo se Atalanta o Roma vincono la competizione e finiscono fuori dai primi 5 posti in campionato, ecco che arriverebbe la 6^ qualificata. Le 5 dal campionato, più la vincente dell'Europa League

- Eventualità che si verifica anche nel caso in cui Roma o Atalanta vincono l'Europa League e arrivano al 5° posto in campionato. A quel punto, ad andare in Champions League sarebbe anche la 6^ del campionato italiano, col posto garantito dalla quinta posizione che scalerebbe alla sesta, proprio perché Roma o Atalanta sarebbero già qualificate di diritto.

- Se Roma o Atalanta vincono l'Europa League e arrivano fra le prime 4 in Serie A, invece, le squadre qualificate alla prossima Champions resterebbero 5.

C'è anche la possibilità di avere 9 o addirittura 10 squadre in Europa il prossimo anno. Eventualità complicata, giusto dirlo subito. Ma comunque non impossibile:

- Partiamo dalla Fiorentina: se i viola vincono la Conference League, conquistano l'accesso alla prossima Europa League. Nel caso in cui gli uomini di Italiano arrivassero in campionato fuori dalle prime 8, ecco che l'Italia avrebbe 9 squadre in Europa il prossimo anno: 5 (o 6) in Champions, 3 (o 2, se una sale in Champions) in Europa League, 1 in Conference League.

- Se Roma o Atalanta vincono l'Europa League e si piazzano fuori dalle prime 8 in campionato, con la Fiorentina vincente della Conference, ecco che le qualificate alle prossime coppe europee diventerebbero 10. Di fatto metà Serie A.