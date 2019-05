Under 20, Argentina-Honduras 3-1: a segno anche l'obiettivo del Napoli, Almendra [VIDEO]

L'Under 20 della nazionale argentina, quest'oggi, ha battuto per 3 a 1 i pari età dell'Honduras in un'amichevole che precede il Mondiale Under 20 che comincerà sabato prossimo. Vittoria schiacciante per la squadra di Almendra. Il calciatore del Boca Juniors, sempre più vicino al Napoli, ha siglato la terza marcatura dei suoi.

Argentina-Honduras, rete di Almendra in amichevole

Le altre due reti sono state segnate da Julián Álvarez e Cristian Ferreira. Clicca sul file in allegato per vedere il goal di Almendra tratto dall'account Twitter della nazionale.