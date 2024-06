ULTIM'ORA - Raduno Italia a Coverciano: assenti Meret e Barella per ora, il motivo

Ultime notizie Nazionale italiana - L'Italia di Luciano Spalletti, dopo qualche ora libera concessa dal tecnico, all'indomani della definitiva lista dei 26 che prenderanno parte a Euro2024 è tornata a lavorare all'interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Arrivati verso l'ora di pranzo, i giocatori sono scesi in campo in questi minuti agli ordini del ct: presenti 24 su 26 calciatori, con gli unici assenti che sono Alex Meret e Nicolò Barella.

Come racconta TMW,

"I due giocatori sono alle prese con i rispettivi fastidi muscolari, con la situazione del centrocampista dell'Inter che resta quella da monitorare con maggiore attenzione. Quest'ultimo infatti non ha ancora svolto gli esami strumentali del caso, controlli che saranno comunque fatti nelle prossime ore, fra stasera e domani mattina. Per evitare problemi, lo stesso ct ha comunque chiesto a Provedel e Ricci, due dei calciatori tagliati nelle scorse ore, di tenersi pronti in caso di eventuale forfait di uno dei due".