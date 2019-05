UFFICIALE - Qatar 2022, il Mondiale sarà a 32 squadre

La Coppa del Mondo del 2022 in Qatar sarà a 32 squadre come originariamente previsto dalla FIFA. Non è passata quindi la proposta del presidente Infantino di allargare il Mondiale a 48 squadre. Uno studio sulla fattibilità dell'evento con più compagini è stato effettuato dalle Federazione negli ultimi mesi ed è stato evidente come il paese qatariota non fosse pronto per ospitare un evento di tale portata. Adesso, la proposta del numero uno federale, slitterà al Mondiale successivo che verrà organizzato in Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026. Lo riporta il sito della Fifa.