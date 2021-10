UFFICIALE - Offese razzista ad Elanga in Italia-Svezia U21, arriva il comunicato dell'UEFA

Ultimissime Nazionale - Adesso è ufficiale, la UEFA ha deciso di aprire un’indagine sulle presunte offese razziste nei confronti di Anthony Elanga, dopo il botta e riposta tra la federcalcio svedese e quella italiana. Per chi non lo sapesse, a seguito della gara tra le due nazionale Under-21, da Stoccolma accusano un calciatore della Nazionale italiana di aver insultato, a sfondo razziale, l’attaccante del Manchester United. Ieri la FIGC aveva smentito "in modo assoluto" che una cosa del genere possa essere accaduta. Ma adesso, sulla faccenda investigherà un ispettore disciplinare della UEFA, che ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l’apertura di un fascicolo d’indagine durante la partita, valevole per la qualificazione all’Europeo di categoria, in programma nel 2023.

