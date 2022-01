UFFICIALE - Lieve infortunio per Ounas in nazionale: la nota dell'Algeria

Napoli Calcio - Porta ancora cattive notizie la Coppa d’Africa dopo la positività di Kalidou Koulibaly. L'aggiornamento stavolta riguarda Adam Ounas, attaccante algerino che ha riportato un lieve infortunio come comunica la federazione con una nota ufficiale. Non ci sono dettagli della problematica, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.

“Per il loro secondo allenamento, questo lunedì 10 gennaio 2022, sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala, i verdi erano quasi al completo, poiché mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam Ounas, lasciati a riposo per lievi infortuni", si legge. Seguiranno aggiornamenti.