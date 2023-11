UFFICIALE - Danimarca, sorpresa Lindstrom: fuori dai convocati della nazionale, la lista | FOTO

Ultime news nazionali - Assente Jesper Lindstrom fra i convocati della Danimarca per le prossime due gare, che vedranno la nazionale impegnata contro Slovenia e Irlanda del Nord valide per le qualificazioni ai prossimi Europei. Non una bella notizia per Lindstrom, spesso titolare e pilastro della Nazionale danese.

Il ct ha però annunciato per ora soltanto 22 giocatori, comunicando che potrebbe ancora implementare la lista nei prossimi giorni di "1-3 calciatori". Insomma, c'è ancora speranza per Lindstrom, ma sicuramente la poca continuità col Napoli lo sta penalizzando.

Di seguito i convocati della Danimarca: