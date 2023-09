Ultime news Nazionali - Buone notizie per Jesper Lindstrom che è stato scelto come titolare per Danimarca-San Marino dal suo allenatore: giocherà quindi dal 1' nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Ecco la formazione titolare della Danimarca:

(4-3-3): Schmeichel; Larsen, Kjaer, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Eriksen; Olsen, Wind, Lindstrom.