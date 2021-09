"Stress" nelle chat Whatsapp della Nazionale italiana: 8 azzurri deludono Mancini

Ultime notizie Italia. La Nazionale italiana è tornata a giocare per le qualificazioni ai Mondiali, dopo la vittoria estiva all'Europeo. Stavolta, però, il CT Mancini deve fare i conti con gli impegni in campionato dei suoi giocatori e pare che il Commissario Tecnico azzurro non abbia apprezzato la fuga di tanti calciatori che hanno rinunciato a giocare in Nazionale pur di tenersi in forma per le gare di Serie A. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica, che svela anche il contenuto delle chat Whatsapp dei calciatori italiani.

Nazionale italiana, "stress" nella chat Whatsapp dei giocatori

"Alla prima occasione, la Nazionale è tornata una fastidiosa distrazione. La sbornia dell’Europeo è durata la miseria di un paio di mesi. Nessuno ha direttamente fatto pressioni o richiesto i giocatori in anticipo: la dialettica non lo permetterebbe, molto prima della forma. Ma la fuga dall’azzurro degli ultimi giorni dimostra una volta di più che le priorità, anche dei calciatori, a settembre non sono le stesse di giugno. Per Italia-Lituania otto azzurri, per un motivo o l’altro, non erano disponibili per Mancini. Nelle chat dei calciatori, la parola più usata è "stress". Psichico, fisico: gli eroi di Wembley sono stanchi, scarichi. I pochi allenamenti nelle gambe, gli impegni ravvicinati, il fastidio di non aver trovato spazio: tanti hanno dovuto (o voluto) rinunciare alla terza partita in una settimana con l’Italia. Onestà poco apprezzata dal ct Mancini". Così scrive La Repubblica oggi in edicola.